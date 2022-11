Bajec za preprečevanje zlorab pri priseljevanju izpostavil nadzor in povezovanje

Kranj, 25. novembra - Kranjski odbori SDS, NSi in SLS so nocoj v Kranju pripravili okroglo mizo o problematiki priseljevanja in o preprečevanju zlorab, na kateri je nastopil tudi njihov kranjski županski kandidat Ivo Bajec. Kot je izpostavil, je treba zagotoviti nadzor nad izvajanjem predpisov, pri čemer kot ključno vidi povezovanje pristojnih institucij.