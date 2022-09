Ivo Bajec s podporo SDS, NSi in SLS najavil kandidaturo za župana Kranja

Kranj, 2. septembra - Kranjski mestni odbori strank SDS, NSi in SLS za župana Kranja na prihajajočih lokalnih volitvah podpirajo Iva Bajca, ki se je danes v Kranju kot prvi izmed kandidatov tudi javno predstavil. Predsedniki odborov so na skupni predstavitvi izpostavili, da je Bajec človek, ki lahko da Kranju nov zalet in nov zagon.