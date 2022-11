Bajec v Kranju: Do zadnjega diha se bomo borili za zmago

Kranj, 20. novembra - Kranjski županski kandidat strank SDS, NSi, SLS in Zelenih Slovenije Ivo Bajec je po uvrstitvi v drugi krog zelo zadovoljen. Kot je poudaril, je takšen rezultat tudi pričakoval. Glede nadaljevanja volilne kampanje in pričakovanj pred drugim krogom pa je poudaril, da gredo naprej in da se bodo do zadnjega diha borili za zmago.