V Pulj se danes v običajni obliki vrača festival Sa(n)jam knjige u Istri

Pulj, 25. novembra - V Pulju se danes začenja 28. literarni festival Sa(n)jam knjige u Istri. Program festivala, ki bo trajal do 4. decembra, bo letos posvečen filmu in temi vrnitve. Svoje knjige bodo med drugim predstavili režiserji Srđan Karanović, Slobodan Šijan in Rajko Grlić, med gosti pa bosta tudi slovenski pisatelj in režiser Goran Vojnović ter Boris Dežulović.