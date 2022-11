Na zagrebškem Interlibru skoraj 300 založnikov iz 15 držav

Zagreb, 7. novembra - Na mednarodnem knjižnem sejmu Interliber, ki bo potekal od torka do nedelje, se bo na več kot 13.000 kvadratnih metrih Zagrebškega velesejma predstavilo 296 založnikov iz 15 držav. V fokusu bosta letos Ukrajina in Srbija, s poudarkom na sodobnih avtorjih ter obisku ukrajinske pisateljice Haske Šijan in tribuni o vlogi ženske v ukrajinski družbi.