Maribor, 24. novembra - Na Univerzi v Mariboru so danes predstavili monografijo Socialna država in revščina. Govorci na spremljajoči okrogli mizi so se strinjali, da so za izkoreninjenje revščine v državi nujne sistemske spremembe. Prispevki v omenjeni monografiji so po besedah odgovorne urednice Etelke Korpič-Horvat lahko v veliko pomoč pri snovanju teh sprememb.