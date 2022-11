Ob svetovnem dnevu otrok v ospredju njihovo duševno zdravje

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 19. novembra - V ospredju svetovnega dneva otrok je letos duševno zdravje otrok in mladostnikov. Ob tej priložnosti otroci pod okriljem Unicefa odpirajo pogovore o čustvih in vrstnike spodbujajo k iskanju pomoči v stiski. Pri nas 20. novembra obeležujemo tudi obletnico ustanovitve Tom telefona, kjer otrokom in mladostnikom zagotavljajo brezplačno svetovanje.