Z dobrodelno akcijo do dva tisoč obrokov za brezdomce

Ljubljana, 8. novembra - Spar Slovenija in Eta Kamnik bosta v skupni dobrodelni akciji zavetiščem za brezdomce podarila najmanj 2000 pripravljenih jedi blagovne znamke Natureta. Pet zavetišč v Celju, Mariboru in Murski Soboti je v teh dneh že prejelo prvo zalogo obrokov, akcija pa bo potekala več mesecev ter poleg donacij opozarjala na socialne stiske in revščino.