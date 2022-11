Tožilstvo BiH uvedlo preiskavo o navedbah iz dokumentarnega filma Sarajevo safari

Sarajevo, 2. novembra - Tožilstvo Bosne in Hercegovine je začelo preiskavo navedb iz dokumentarnega filma Mirana Zupaniča Sarajevo safari, da so med vojno v BiH v Sarajevo prihajali tujci, ki so plačevali visoke zneske, da so lahko streljali na civiliste, zlasti otroke. Kazensko prijavo je že po prvem predvajanju filma vložila sarajevska županja Benjamina Karić.