Miran Zupanič o filmu Sarajevo safari: Ko razpade red, se iz ljudi dvignejo pošasti

pogovarjala se je Alenka Vesenjak

Ljubljana, 22. septembra - Režiser Miran Zupanič v svojem zadnjem dokumentarnem filmu Sarajevo safari osvetli fenomen lova na civiliste, ki se je dogajal v času vojne na Balkanu. V pogovoru za STA je med drugim spregovoril o tem, kako mu je takšno zlo spremenilo percepcijo sveta, kdo so ljudje, ki so šli na safari, in kaj se zgodi s svetom v vojni.