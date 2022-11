Nov poziv vladi glede zagotavljanja javnih stanovanj

Ljubljana, 22. novembra - Nevladne organizacije in stroka s področja urejanja prostora so vladi poslale javni poziv, v katerem opozarjajo na koalicijske zaveze v zvezi s stanovanjsko politiko. Poudarjajo, da bi bil morebiten vstop zasebnega kapitala v gradnjo javnih najemnih stanovanj v neskladju s koalicijsko pogodbo in v nasprotju z mnenjem širše stroke.