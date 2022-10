Nevladniki simbolno privatizirali del Trga republike

Ljubljana, 26. oktobra - V civilni iniciativi Kje bomo pa jutri spali so z današnjim protestnim performansom pred poslopjem DZ v Ljubljani opozorili na neodzivnost vlade glede stanovanjske problematike in na to, da bi morala država nepremičnine z DUTB prenesti na stanovanjski sklad. Ob tem so simbolno privatizirali del Trga republike.