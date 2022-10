Nepremičnin DUTB se po navedbah vlade z uredbo ne da prenesti na stanovanjski sklad

Ljubljana, 27. oktobra - V vladi so v odzivu na javno pismo nevladnikov, s katerim so ti zahtevali prenos nepremičnin DUTB na stanovanjski sklad, ponovili, da se bo te nepremičnine uporabilo za reševanje stanovanjskega vprašanja. Ob tem so pojasnili, da nepremičnin DUTB z uredbo o pravnem nasledstvu slabe banke ni mogoče prenesti na stanovanjski sklad.