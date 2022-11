Ljubljanski študenti s posebnimi potrebami in posebnim statusom do ugodnejše obravnave

Ljubljana, 22. novembra - Senat ljubljanske univerze je na današnji seji sprejel pravilnik o študentih s posebnimi potrebami in posebnim statusom, ki določa upravičenost do ugodnejše obravnave v izbirnem postopku. Senatorji so sprejeli tudi spremembe meril za volitve v nazive, ki se nanašajo predvsem na količinske pogoje za izvolitev v naziv, so sporočili z univerze.