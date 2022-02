Senat ljubljanske univerze sprejel nov pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju

Ljubljana, 15. februarja - Senat ljubljanske univerze je danes sprejel nov pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju, ki bo nadomestil trenutno veljavnega. S tem univerza stopa na pot družbeno ozaveščenih univerz, ki si prizadevajo za varna, sodelujoča in spoštljiva akademska okolja, so sporočili z univerze. Pravilnik mora sprejeti še upravni odbor.