V Ljubljani se bodo nadaljevala dela na povezovalnem kanalu C0

Ljubljana, 22. novembra - V Ljubljani se bodo v sredo nadaljevala dela na povezovalnem kanalu C0 na trasi Brod-Ježica, so napovedali na občini. Gradnja je bila na tem delu aprila 2020 zaradi onemogočanja dostopa do gradbišča in tudi fizičnega oviranja izvajalca s strani lastnikov sosednjih zemljišč na tem območju večkrat prekinjena in nato zaustavljena, so spomnili.