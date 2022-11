V Revozu naj bi bilo konec negotovosti glede prihodnosti tovarne

Novo mesto, 22. novembra - V novomeškem Revozu, kjer so bili zaradi neredne dobave elektronskih sestavnih delov, ki jih vgrajujejo v Renaultova vozila, v začetku marca primorani preiti na zgolj eno proizvodno izmeno in odpustiti več sto delavcev, naj bi bilo konec negotovosti glede prihodnosti. Renault je namreč to novomeško tovarno uvrstil v svoje razvojne načrte.