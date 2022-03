V Revozu s tekočega traka odpeljal zadnji smart forfour

Novo mesto, 21. marca - V avtomobilski tovarni Revoz so v četrtek obeležili proizvodnjo zadnjega smarta forfour. S tem so končali projekt Edison v okviru partnerstva z nemškim Daimlerjem, katerega ena od znamk je Smart. Proizvodnjo smarta forfour so v tej novomeški tovarni začeli leta 2014 in izdelali skupaj 248.856 teh vozil, so v Revozu navedli za STA.