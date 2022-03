Dobava elektronskih sestavnih delov Revozu naj bi se v drugi polovici leta uredila

Novo mesto, 31. marca - V novomeški avtomobilski tovarni Revoz, katere proizvodnjo že dlje hromi pomanjkanje elektronskih sestavnih delov, pričakujejo, da se bo dobava teh delov v drugi polovici leta uredila. Do takrat bo še prihajalo do krajših nekajdnevnih zaustavitev proizvodnje, delavci pa bodo medtem na čakanju, so za STA povedali v Revozu.