Festival MetalDays iz tolminskega sotočja k velenjskemu jezeru

Velenje, 21. novembra - Organizatorji poletnega festivala MetalDays so potrdili, da se iz tolminskega sotočja selijo ob velenjsko jezero. Velenje s svojo infrastrukturo ponuja odlične možnosti za razvoj festivala, da bi postal še bolj obiskana in privlačna destinacija za metalce z vsega sveta, so prepričani. Festival bo potekal od 31. julija do 5. avgusta 2023.