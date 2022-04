Na tolminskem Sotočju letos šest festivalov, nov festivalski režim

Tolmin, 1. aprila - Z letošnjo sprostitvijo epidemioloških ukrepov se festivali vračajo na sotočje Soče in Tolminke. Na Občini Tolmin so se odločili, da še pred poletjem sprejmejo nov režim, ki bo določal in poenotil sklepanje pogodb in izdajo potrebnih dovoljenj organizatorjem festivalov. Med drugim so trajanje glasbenega programa omejili na osem ur dnevno.