Ob Sotočju danes začetek Metaldays

Tolmin, 24. julija - Na idilični tolminski lokaciji med rekama Tolminko in Sočo bo od danes pa vse do 30. julija potekal najbolj množičen festival ob Sotočju Metaldays. Letos bo nastopilo več kot 50 skupin, med zadnjimi so svoj nastop potrdili ekstremneži Napalm Death in göteborška super skupina The Halo Effect.