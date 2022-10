Na Velikem odru ljubljanske Drame drevi koncert Orion

Ljubljana, 9. oktobra - Na Velikem odru SNG Drama Ljubljana bo drevi koncert Orion. Z uvodnim večerom glasbeno-gledališkega projekta Ars in Drama, ki ga v sezoni 2022/23 predstavljata Tretji program Radia Slovenija - program Ars in SNG Drama Ljubljana, se bodo poklonili v tem tednu preminulemu vrhunskemu slovenskemu skladatelju in pianistu Juretu Robežniku.