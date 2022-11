Zaradi ruskih napadov brez elektrike več kot 10 milijonov Ukrajincev

Kijev, 17. novembra - Zaradi novih ruskih napadov, ki so prizadeli mesta po vsej Ukrajini in ohromili energetsko infrastrukturo, je danes več kot 10 milijonov Ukrajincev ostalo brez elektrike. Škoda na ukrajinski električni infrastrukturi je tako velika, da so oblasti za razbremenitev omrežja uvedle prekinitve napajanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.