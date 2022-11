Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 11.)

Ljubljana, 17. novembra - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o poslovnem forumu, ki sta ga v Lentibi na jugozahodu Madžarske organizirali gospodarski zbornici županije Zala in Prekmurja. Srbska tiskovna agencija Tanjug pa je poročala tudi o srečanju srbskega pravoslavnega patriarha Porofirije in predsednika Slovenske škofovske konference Andreja Sajeta.