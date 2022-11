Delo o slovenski knjigi (18. 11.)

Ljubljana, 17. novembra - Andrej Predin v komentarju Krmarjenje proti daljni in težko pričakovani Majni piše o dveh slovenskih gostovanjih, na knjižnem sejmu v Frankfurtu in na osrednjem dogodku za mladinsko in otroško književnost v Bologni. Meni pa, da se moramo zavedati, da tujine le ne zanimamo tako kot si laskamo, zato moramo to pri naših pričakovanjih upoštevati.