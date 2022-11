Primorske novice o kampanji v koprski občini (18. 11.)

Koper, 17. novembra - Denis Sabadin v komentarju Čakajo nas drugi krogi piše o kampanji v koprski občini. Avtor našteva županske kandidate in opisuje njihove možnosti za zmago na prihajajočih volitvah. Izpostavlja, da so bili županski kandidati zaradi inflacije glasovanj in predvolilnih soočenj nekoliko v senci dogajanja, so pa v zadnjem tednu nadoknadili zamujeno.