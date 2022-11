Po mnenju Graha Whatmougha, Gregorčiča in Zalaznika novela zakona o RTVS nedemokratična

Ljubljana, 17. novembra - Generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough, predsednik programskega sveta Peter Gregorčič in predsednik sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije Tom Zalaznik, ki sodelujejo v referendumski kampanji, so na novinarski konferenci izrazili nasprotovanje noveli zakona o RTVS. Novela je nedemokratična in prinaša prikrito politizacijo, menijo.