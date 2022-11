V izobraževalnem centru na Igu preverjali pripravljenost za primer nesreče v jedrski elektrarni

Ig, 16. novembra - V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je danes potekala redna teoretična vaja državnega pomena, s katero so preverjali pripravljenost za primer nesreče v Nuklearni elektrarni Krško (Nek). Na vaji je sodelovalo 50 udeležencev, med njimi predstavniki civilne zaščite, ministrstev, posavskih občin in Neka, so sporočili z ministrstva.