Slovenija in Hrvaška izvedli skupno vajo ob predpostavki nesreče z razlitjem večje količine naftnih derivatov v Savo

Brežice, 13. maja - Slovenija in Hrvaška sta v Brežicah v četrtek izvedli štabno vajo ob namišljeni nesreči razlitja večje količine naftnih derivatov v Savo v Zidanem mostu. Vajo so izvedli v okviru mednarodnega projekta Upravljanje v izrednih razmerah v savskem bazenu. Skoraj 1,6 milijona evrov vreden projekt vključuje partnerje iz Slovenije, Hrvaške, BiH in Srbije.