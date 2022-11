Podpisana pogodba za sofinanciranje posodobitve žičnic na Mariborskem Pohorju

Maribor, 17. novembra - V Mariboru so danes podpisali pogodbo z gospodarskim ministrstvom za sofinanciranje posodobitve žičniških naprav in druge infrastrukture na Mariborskem Pohorju in Arehu. Med odobrenimi projekti na državnem razpisu za razvoj in prestrukturiranje slovenskih smučišč so namreč tudi načrti mariborskega Marproma.