Na Mariborskem Pohorju v načrtu nadgradnja žičniških naprav in druge ponudbe

Maribor, 24. septembra - Med odobrenimi projekti na državnem razpisu za razvoj in prestrukturiranje slovenskih smučišč so tudi načrti mariborskega javnega podjetja Marprom. Ti obsegajo izgradnjo vmesne postaje krožne kabinske žičnice na Mariborskem Pohorju, izgradnjo nove štirisedežnice Ruška ter ureditev novih kolesarskih prog, gibalnih parkov in steze za gorske gokarte.