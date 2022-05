S Partnerstvom za Pohorje do največjega pohodniškega, kolesarskega in smučarskega centra v Sloveniji

piše Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 29. maja - Pred dvema letoma je 19 občin, pet turističnih centrov in šest podpornih institucij sklenilo Partnerstvo za Pohorje, ki želijo združiti turistično ponudbo na celotnem Pohorju in jo predstavljati kot enotno turistično destinacijo. Tako bi nastalo največje pohodniško, kolesarsko in smučarsko središče v Sloveniji.