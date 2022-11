Italija zagovarja prepoved izkrcanja migrantov

Rim, 16. novembra - Tri ladje nevladnih organizacij, ki so pripeljale več sto migrantov v Italijo niso upoštevale pravil, kar je privedlo do sporov z oblastmi, nezadovoljstva na krovu in celo do diplomatskega spora s Francijo, je danes v parlamentu v Rimu dejal italijanski notranji minister Matteo Piantedosi in s tem zagovarjal prepoved izkrcanja rešenih migrantov.

