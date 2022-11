Na Bučki pri Škocjanu zaživel varstveno-bivalni center

Škocjan, 15. novembra - Občina Škocjan je na Bučki danes uradno odprla varstveno-bivalno središče, ki ga bo upravljala enota Sončka - Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije. Naložba je skupaj z davkom in nakupom nepremičnine stala nekaj manj kot 950.000 evrov, skupaj približno 350.000 evrov so zadnjo dobili evropske in državne denarne podpore.