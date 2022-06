V Občini Škocjan letos in prihodnje leto za skupaj 10 milijonov evrov naložb

Škocjan, 13. junija - V Občini Škocjan na Dolenjskem letos in prihodnje leto načrtujejo za skupaj približno 10 milijonov evrov naložb. Pri večini teh poleg denarja lokalne skupnosti pričakujejo državno in evropsko denarno podporo. Šlo bo tako za infrastrukturne naložbe kot za vlaganja v okrepitev kakovosti bivanja in varnega življenja, je pojasnil župan Jože Kapler.