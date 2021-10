V Občini Škocjan nove infrastrukturne pridobitve

Škocjan, 6. oktobra - V Občini Škocjan so danes uradno odprli novo krožišče pri Gospodarsko tehnološkem centru Škocjan v Dobruški vasi, prenovljen cestni odsek na Bučki in nova vodna prepusta v Dolenjih Raduljah. Za naložbe so odšteli približno 4,4 milijona evrov, sofinancirala jih je Direkcija RS za infrastrukturo.