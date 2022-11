Tudi nova vlada išče rešitve za razvoj mariborskega letališča

piše Gregor Mlakar

Maribor, 19. novembra - Ministrstvo za infrastrukturo tudi v novi sestavi podpira in spodbuja razvoj logističnih dejavnosti in logističnih centrov, s tem pa tudi vzpostavitev Smart Huba, ki bi glede na svojo zasnovo pomembno prispeval k delovanju in razvoju mariborskega letališča in lokalnega okolja, so za STA glede načrtov z omenjenim letališčem pojasnili na ministrstvu.