Večer: Poletni čarterski poleti iz Maribora zaradi nezanimanja odpovedani

Maribor, 30. junija - Poletni tedenski čarterski leti iz Bolzana, Pise in Neaplja, ki naj bi na mariborsko letališče od danes dalje pripeljali italijanske goste, so zaradi premajhnega zanimanja odpovedani, piše današnji Večer. Kot je povedal Božidar Dokl iz agencije BMG turistične storitve, so se tako odločili, ker so se njihovi aranžmaji v Italiji zelo slabo prodajali.