Vrtovec na logističnem kongresu obljubil podporo slovenski logistiki

Portorož, 6. aprila - Logistika je hrbtenica slovenskega gospodarstva, vlada pa bo poskrbela za vzpostavitev podpornega okolja za to panogo, da bo še naprej robustna in kos izzivom, je na odprtju logističnega kongresa v Portorožu napovedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Pri tem je omenil spodbujanje logističnih centrov in zmanjšanje birokratskih ovir.