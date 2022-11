Pahor vročil jabolko navdiha za izjemne dosežke na področju gluhoslepote

Ljubljana, 14. novembra - Predsednik Borut Pahor je na posebni slovesnosti ob dnevu slovenskega znakovnega jezika danes vročil priznanja jabolko navdiha štirim izjemnim posameznikom na področju gluhoslepote, ki s svojimi dejanji simbolizirajo vrednote solidarnosti, inkluzivnosti in življenjske moči. Prejeli so ga Simona Gerenčer, Matjaž Juhart, Bojan Mord in Jože Tekavčič.