Cene in stroški v kmetijstvu porasli tudi v maju

Ljubljana, 14. julija - Cene in stroški v kmetijstvu še naprej rastejo. Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile maja v povprečju za dobro desetino višje kot aprila, na letni ravni pa so porasle za več kot eno četrtino. V povprečju za skoraj tretjino so na letni ravni porasle tudi cene inputov.