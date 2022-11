Veterani nasprotujejo samostojnemu muzeju osamosvojitve

Ljubljana, 10. novembra - Veterani, združeni v ZVVS in ZPVD Sever, menijo, da mora biti muzej osamosvojitve oddelek ali kustodiat Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Tako so ob napovedani združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije v nov javni zavod, ki je pri delu javnosti in politike naletela na negativen odziv, zapisali v izjavi.