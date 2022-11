Odbor DZ za kulturo sejo posvetil Muzeju slovenske osamosvojitve

Ljubljana, 7. novembra - Člani odbora DZ za kulturo so na današnji nujni seji na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljali o "likvidaciji Muzeja slovenske osamosvojitve". V razpravi so se opozicijski poslanci SDS in NSi zavzeli za ohranitev samostojnega Muzeja slovenske osamosvojitve, a predlagani sklepi SDS niso dobili zadostne podpore članov odbora.