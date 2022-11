Policija o vandalizmu nad Muzejem slovenske osamosvojitve

Ljubljana, 9. novembra - Predsednica sveta zavoda Muzeja slovenske osamosvojitve Alenka Puhar je notranjo ministrico Tatjano Bobnar seznanila z več primeri vandalizma, ki so povezani z omenjenim muzejem in njegovimi sodelavci. Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je v odgovoru na pismo zatrdila, da bo zadevo predala policiji v seznanitev in nadaljnje delo.