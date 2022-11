V ZZB NOB Slovenije za predsednico republike podprli Pirc Musarjevo

Ljubljana, 9. novembra - V ZZB NOB Slovenije so pred drugim krogom predsedniških volitev podprli Natašo Pirc Musar. V njej vidijo "zaupanja vredno kandidatko, ki se bo kot predsednica republike postavila v bran vladavine prava, človekovih pravic in demokracije, ki se bo zgledovala po svetlih plateh naše zgodovine ter se zavzemala za blagostanje posameznikov in skupnosti".