Pirc Musarjeva: Danes vstopam v prvo bojno vrsto državljanskega poguma

Ljubljana, 22. decembra - Nova predsednica republike Nataša Pirc Musar je v nagovoru po zaprisegi na slavnostni seji DZ napovedala, da se bo še naprej borila za človekove pravice in dostojanstvo. Odzvala se bo vedno, ko bodo ogroženi suverenost, enakopravnost, pravičnost in socialnost, je še napovedala in dodala, da danes vstopa "v prvo bojno vrsto državljanskega poguma".