Türk, Cerar in Brglez ob prihajajočih izzivih države pričakujejo povezovalno vlogo Pirc Musarjeve

Ljubljana, 23. decembra - Novoizvoljeni predsednici republike Nataši Pirc Musar so po prisegi čestitali tudi v političnih krogih. Danilo Türk, Miro Cerar in Milan Brglez, ki so v preteklosti zasedali najvišje funkcije v državi, so ob tem ocenili, da je Slovenija pred številnimi izzivi, ki jih bo predsednica morala nasloviti in pri tem odigrati tudi povezovalno vlogo.