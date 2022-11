Rusi v Srbiji letos povzročili skokovito rast cen najemnin v prestolnici

Beograd, 8. novembra - V Srbijo je od začetka vojne v Ukrajini prišlo več kot 100.000 ruskih državljanov, so pokazali podatki državnega Centra za zaščito in pomoč iskalcem azila. Največ se jih je priselilo v Beograd in velika mesta, kot sta Niš in Novi Sad, kjer so od marca tudi za sto odstotkov poskočile cene najemnin za stanovanja, pišejo srbski mediji.