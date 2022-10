Rusi od začetka vojne v Ukrajini v Srbiji ustanovili 2100 podjetij

Beograd, 10. oktobra - Od februarskega začetka ruske invazije na Ukrajino do konca septembra se je v Srbijo po zadnjih ocenah preselilo okoli 25.000 Rusov, ki so tam v tem času ustanovili skoraj 2100 podjetij, piše srbski časnik Blic. Prihod velikega števila Rusov je vplival tudi na nepremičninski trg, kjer so se cene najema najbolj povzpele v Beogradu in Novem Sadu.